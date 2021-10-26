Стає холодніше. Яка погода буде завтра у Львові (мапа)

Завтра у місті температура повітря почне опускатися

Погода у Львові на 27 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 27 жовтня, у Львові вдень температура повітря підніметьсядо 12 градусів тепла. Буде вже холодніше. Небо у місті залишиться похмурим.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень стовпчики термометрів будуть коливатися від 10 до 12 градусів вище за нуль. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Вночі температура опуститься до 2-4 градусів тепла. Небо буде хмарним вдень та вночі.

Прогноз погоди у Львові на 27 жовтня. Скрин із сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю , схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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