Суд скасував величезний штраф вчительці, яка відмовилась носити маску в школі

Суд скасував штраф у 17 тисяч гривень вчительці з Вараша Рівненської області, який та отримала за категоричну відмову від носіння маски і виміру температури.

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Як повідомляється у новинах "Сьогодні", скарги ані колег, ані батьків, на це рішення не вплинули.

"Мої вихованці, як і колеги, абсолютно можуть бути у безпеці — я здорова людина, і нікого не заражу. Я з Господом і він мене зцілив від всяких хвороб", – так учителька-методистка української мови та літератури Жанна Тєтєнєва пояснює свою відмову.

Скаржиться, що через свої релігійні переконання зазнає психологічного тиску з боку колег. А штраф у 17 тисяч, який восени їй присудили, взагалі обурив.

"Коли через маски, які ніякого відношення до здоров’я не мають, мене осуджують, а ще виносять великий штраф, не співмірний з доходами, то це прикро", – каже вчителька.

Вона найняла столичного адвоката і подала апеляцію — штраф скасували, бо педагогиня не є посадовою особою, а саму школу визнали не громадським місцем. Рішення суду спантеличило батьків. Мовляв – хвилюються за своїх дітей. Ніяк не можуть вплинути на непокірну вчительку й колеги.

У ліцеї на вчительку, яка відмовляється носити маску, вже склали 10 нових актів. Однак її досі не переконали виконувати карантинні вимоги. За ігнорування карантину звільнити вчительку не можуть. Водночас до роботи Жанни Володимирівни – жодних претензій.

"Сам би педагог мав би морально змінити ставлення до ситуації, аніж так вчиняти. Це виклик, який публічно ігнорує усіх інших педагогів та учасників навчального процесу", – зазначають в місцевому управлінні освіти.

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Усі акти, які склали на неї колеги, вчителька теж збирається оскаржувати у суді. Педагоги прогнозують, що це протистояння у школі триватиме, аж доки людство не здолає коронавірус.

Нагадаємо, у Луцьку чоловіка оштрафували за те, що був без маски у під'їзді власного будинку. Чоловік поскаржився на поліцейських та піде до суду.

Раніше у Полтаві вибухнув скандал, коли покупцеві у магазині не продали хліба, бо він був "не у тій масці".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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