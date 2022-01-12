Тіло знайшли в мішку: на Закарпатті жорстоко вбили жінку (оновлено)

Померла зникла 30 грудня за загадкових обставин

Труп жінки виявили у її будинку/Фото: Національна поліція, колаж: "Сьогодні"

У Закарпатській області наприкінці минулого року зникла жінка. Її розшукували та знайшли мертвою.

Про це пишуть в соцмережах.

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Деталі

Відомо, що жителька Закарпаття Габріела Яцкович зникла 30 грудня минулого року. Її почали шукати друзі, знайомі та правоохоронці. Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Жінку знайшли мертвою

У публікації в Facebook про смерть Габріели Яцкович зазначається, що жінку знайшли вбитою у власному будинку. Тіло було порізане та складене в мішок.

Що кажуть в поліції?

Сайт "Сьогодні" зв'язався з поліцією Закарпатської області. У пресслужбі поки що не спростували, але і не підтвердили інформації про мертву жінку в мішку. Відповіли, що інформацію зможуть надати зранку.

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Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності 2020 року є найкращими за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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