Тело нашли в мешке: на Закарпатье жестоко убили женщину (обновлено)

Умершая исчезла 30 декабря при загадочных обстоятельствах

Труп женщины обнаружили в ее доме/Фото: Национальная полиция, коллаж: "Сегодня"

В Закарпатской области в конце прошлого года исчезла женщина. Ее разыскивали и нашли мертвой.

Об этом пишут в соцсетях.

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Подробности

Известно, что жительница Закарпатья Габриэла Яцкович исчезла 30 декабря прошлого года. Ее стали искать друзья, знакомые и правоохранители. Полицейские открыли уголовное производство.

Женщину нашли мертвой

В публикации в Facebook о смерти Габриэлы Яцкович говорится, что женщину нашли убитой в собственном доме. Тело было изрезано и сложено в мешок.

Что говорят в полиции?

Сайт "Сегодня" связался с полицией Закарпатской области. В пресс-службе пока что не опровергли, но и не подтвердили информации о мертвой женщине в мешке. Ответили, что информацию смогут предоставить утром.

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Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

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