Трагедія з повітряною кулею в Кам'янці-Подільському. Моторошні подробиці від потерпілого

Пілот намагався зробити кілька посадок. Фото: vk-kp
Один з постраждалих Віктор Лішневський розповів про політ і падіння повітряної кулі в Кам'янці-Подільському. За його словами, через 15 хвилин після зльоту піднявся різкий вітер. Пілот негайно хотів сідати на поле.
"Він намагався зробити декілька посадок, але, як він нам пояснював, грозові хмари кулю вгору-вниз піднімають. Тому він не може нею керувати", – згадує потерпілий Віктор Лішневський, повідомляє "ТСН".
Згодом пілот наказав пасажирам сісти і міцно триматися за мотузки. Далі все було, як у страшному сні, говорить потерпілий.
"Я тільки пам'ятаю перед обличчям ті хрести, ті зламані могили, крики. Я прокинувся вже на городі", – додав Віктор.
Зараз чоловіка готують до операції, у нього перелом поперекового хребця. 28-річний пілот знаходиться у сусідній палаті. Травми у нього незначні. Спілкуватися з журналістами він не хоче. Відмовляються від коментарів і організатори фестивалю повітроплавання.
Нагадаємо, інцидент стався в суботу ввечері 22 травня поблизу с. Кульчіївці в районі кладовища. Пролітаючи над лінією високовольтних передач, повітряна куля зачепила кошиком електричну лінію, що спричинило перекидання кошика, в якому знаходилися люди.
Очевидиця події Тетяна розповіла, що одному потерпілому відірвало руку, а ще один – поламав обидві ноги.