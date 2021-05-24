Трагедія з повітряною кулею в Кам'янці-Подільському. Моторошні подробиці від потерпілого

Внаслідок аварії повітряної кулі загинув один турист, ще п'ять осіб опинилися в лікарні – один з постраждалих розповів, як це було

Пілот намагався зробити кілька посадок. Фото: vk-kp

Один з постраждалих Віктор Лішневський розповів про політ і падіння повітряної кулі в Кам'янці-Подільському. За його словами, через 15 хвилин після зльоту піднявся різкий вітер. Пілот негайно хотів сідати на поле.

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"Він намагався зробити декілька посадок, але, як він нам пояснював, грозові хмари кулю вгору-вниз піднімають. Тому він не може нею керувати", – згадує потерпілий Віктор Лішневський, повідомляє "ТСН".

Згодом пілот наказав пасажирам сісти і міцно триматися за мотузки. Далі все було, як у страшному сні, говорить потерпілий.

"Я тільки пам'ятаю перед обличчям ті хрести, ті зламані могили, крики. Я прокинувся вже на городі", – додав Віктор.

Зараз чоловіка готують до операції, у нього перелом поперекового хребця. 28-річний пілот знаходиться у сусідній палаті. Травми у нього незначні. Спілкуватися з журналістами він не хоче. Відмовляються від коментарів і організатори фестивалю повітроплавання.

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Нагадаємо, інцидент стався в суботу ввечері 22 травня поблизу с. Кульчіївці в районі кладовища. Пролітаючи над лінією високовольтних передач, повітряна куля зачепила кошиком електричну лінію, що спричинило перекидання кошика, в якому знаходилися люди.

Очевидиця події Тетяна розповіла, що одному потерпілому відірвало руку, а ще один – поламав обидві ноги.