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Трагедия с воздушным шаром в Каменце-Подольском. Жуткие подробности от пострадавшего

24 мая, 09:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В результате крушения воздушного шара погиб один турист, еще пять человек оказались в больнице – один из пострадавших рассказал, как это было

Пилот пытался сделать несколько посадок. Фото: vk-kp

Пилот пытался сделать несколько посадок. Фото: vk-kp

Один из пострадавших Виктор Лишневский рассказал о полете и падении воздушного шара в Каменце-Подольском. По его словам, через 15 минут после взлета поднялся резкий ветер. Пилот немедленно хотел садиться на поле.

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"Он пытался сделать несколько посадок, но, как он нам объяснял, грозовые облака шар вверх-вниз поднимают. Поэтому он не может им управлять", — вспоминает пострадавший Виктор Лишневский, сообщает "ТСН".

Впоследствии пилот приказал пассажирам сесть и крепко держаться за веревки. Дальше все было, как в страшном сне, говорит потерпевший.

"Я только помню перед лицом те кресты, те сломанные могилы, крики. Я проснулся уже на огороде", — добавил Виктор.

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Трагедия с воздушным шаром в Каменце-Подольском. Жуткие подробности от пострадавшего
Пилот пытался сделать несколько посадок. Фото: vk-kp
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Сейчас мужчину готовят к операции, у него перелом поясничного позвонка. 28-летний пилот находится в соседней палате. Травмы у него незначительные. Общаться с журналистами он не хочет. Отказываются от комментариев и организаторы фестиваля воздухоплавания.

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Напомним, инцидент произошел в субботу вечером 22 мая вблизи с. Кульчиевцы в районе кладбища. Пролетая над линией высоковольтных передач, воздушный шар задел корзиной электрическую линию, что повлекло опрокидывание корзины, в которой находились люди.

Очевидица произошедшего Татьяна рассказала, что одному пострадавшему оторвало руку, а еще один – поломал обе ноги.

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