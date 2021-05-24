Трагедия с воздушным шаром в Каменце-Подольском. Жуткие подробности от пострадавшего

В результате крушения воздушного шара погиб один турист, еще пять человек оказались в больнице – один из пострадавших рассказал, как это было

Пилот пытался сделать несколько посадок. Фото: vk-kp

Один из пострадавших Виктор Лишневский рассказал о полете и падении воздушного шара в Каменце-Подольском. По его словам, через 15 минут после взлета поднялся резкий ветер. Пилот немедленно хотел садиться на поле.

Реклама

"Он пытался сделать несколько посадок, но, как он нам объяснял, грозовые облака шар вверх-вниз поднимают. Поэтому он не может им управлять", — вспоминает пострадавший Виктор Лишневский, сообщает "ТСН".

Впоследствии пилот приказал пассажирам сесть и крепко держаться за веревки. Дальше все было, как в страшном сне, говорит потерпевший.

"Я только помню перед лицом те кресты, те сломанные могилы, крики. Я проснулся уже на огороде", — добавил Виктор.

Сейчас мужчину готовят к операции, у него перелом поясничного позвонка. 28-летний пилот находится в соседней палате. Травмы у него незначительные. Общаться с журналистами он не хочет. Отказываются от комментариев и организаторы фестиваля воздухоплавания.

Реклама

Напомним, инцидент произошел в субботу вечером 22 мая вблизи с. Кульчиевцы в районе кладбища. Пролетая над линией высоковольтных передач, воздушный шар задел корзиной электрическую линию, что повлекло опрокидывание корзины, в которой находились люди.

Очевидица произошедшего Татьяна рассказала, что одному пострадавшему оторвало руку, а еще один – поломал обе ноги.