Три тижні з трупами. Жінка у Тернополі жила у квартирі з мертвими матір'ю та сестрою

Тіла двох мертвих жінок у квартирі на вулиці Братів Бойчуків виявили співробітники поліції

Тіла жінок лежали на ліжку у квартирі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Тернополі жінка три тижні прожила в одній квартирі з мертвими матір'ю та сестрою. Причини смерті двох жінок встановлюють.

Про це пише прес-служба відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

Реклама

Викликали правоохоронців сусіди, які скаржилися на неприємний запах із квартири. Люди повідомили, що там живуть троє жінок, але останнім часом їх не видно.

Співробітники поліції, зайшовши до квартири, побачили на ліжку тіло матері, 1943 року народження, та її молодшої п'ятдесятирічної доньки.

"За попередньою інформацією, жінки мертві приблизно 2-3 тижні. Старша донька жива, але вона не розповідає, від чого та коли померли родичі і чому вона про це нікому не повідомила" , – зазначили у поліції.

Реклама

Жінку бригада "швидкої" доправила до лікарні.

Причини смерті стануть відомими після проведення судово-медичної експертизи. Цей факт внесено до ЄРДР згідно зі статтею 115 (природна смерть) Кримінального кодексу.

Схожі випадки

У Дніпровському районі столиці прямо на тротуарі виявили тіло чоловіка. Як повідомили "Сьогодні" в Нацполіції Києва, НП сталася на вулиці Курнатовського, 15.

Реклама

У поліції розповіли, що чоловік, швидше за все, помер природною смертю – на тілі не виявлено побоїв або травм. Тіло буде відправлено на судово-медичну експертизу.

Раніше ми писали: