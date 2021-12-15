Українцеві подарували позашляховик за вакцинацію – як виграти у лотерею

Також розіграли два телевізори, оскільки два переможці акції першого етапу не підтвердили наявність необхідних документів

У Мукачеві чоловік виграв авто за щеплення. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Мукачеве Закарпатської області чоловік виграв позашляховик, оскільки зробив щеплення від коронавірусу. Місцевий житель брав участь у акції "Вакцинуйся. Збережи життя".

Про це повідомили у пресслужбі Мукачівської міської ради.

Реклама

Вакцинувався – виграв машину

15 грудня у Мукачеві визначили переможця другого етапу акції "Вакцинуйся. Збережи життя".

"Нимм став Марченко Андрій Андрійович, переможець акції отримає позашляховик", – повідомили у міськраді.

Також розіграли два телевізори, оскільки два переможці акції першого етапу не підтвердили наявність необхідних документів.

Тепер переможці акції протягом 10 днів мають відвідати ЦНАП, надати необхідні документи та отримати свій виграш.

Реклама

Що відомо про акцію?

Акція "Вакцинуйся. Збережи життя" стартувала з жовтня серед вакцинованих проти COVID-19 мешканців Мукачева. Призовий фонд акції – автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів

Які ще були акції?

Їх вигадали влітку, щоб заохотити людей робити щеплення. Спочатку за вакцинацію обіцяли квитки на футбол. Крім того, у Полтаві за щеплення можна було отримати квитки до театру.

Реклама

Один із медіасервісів обіцяв 7 днів безкоштовної підписки за щеплення принаймні однією дозою антиковідної вакцини. А перед Днем Незалежності українці за вакцинацію отримували безкоштовні білети на святковий концерт на НСК "Олімпійський".

МОЗ та Uklon продовжать заохочувати до вакцинації від COVID-19 промокодами на поїздки. Усі, хто вакцинується принаймні першою дозою, зможуть отримати знижку в 50% на одну поїздку.

Раніше ми писали: