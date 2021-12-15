Украинцу подарили внедорожник за вакцинацию – как выиграть в лотерею

Также разыграли два телевизора, так как два победителя акции первого этапа не подтвердили наличие необходимых документов

В Мукачево мужчина выиграл авто за прививку. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Мукачево Закарпатской области мужчина выиграл внедорожник, так как привился от коронавируса. Местный житель участвовал в акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь".

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Мукачево.

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Вакцинировался – выиграл машину

15 декабря в Мукачево определили победителя второго этапа акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь".

"Им стал Марченко Андрей Андреевич, победитель акции получит внедорожник", – сообщили в горсовете.

Также разыграли два телевизора, так как два победителя акции первого этапа не подтвердили наличие необходимых документов.

Теперь победители акции в течение 10 дней должны посетить ЦНАП, предъявить необходимые документы и получить свой выигрыш.

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Что известно об акции?

Акция "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" стартовала с октября среди вакцинированных против COVID-19 жителей Мукачево. Призовой фонд акции – автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров

Какие еще были акции?

Их придумали летом, чтобы поощрить людей делать прививки. Вначале за вакцинацию обещали билеты на футбол. Кроме того, в Полтаве за прививку можно было получить билеты в театр.

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Один из медиасервисов обещал 7 дней бесплатной подписки за прививку по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины. А перед Днем Независимости украинцы за вакцинацию получали бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийский".

Минздрав и Uklon продолжат поощрять к вакцинации от COVID-19 промокодами на поездки. Все, кто вакцинируется по крайней мере первой дозой, смогут получить скидку в 50% на одну поездку.

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