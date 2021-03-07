"Укрзалізниця" припиняє продаж квитків на Закарпаття через "червону зону" карантину

До 8 березня всі поїзди курсують за розкладом

Через введення жорсткого карантину на Закарпатті, де діятимуть обмеження "червоної" карантинної зони, "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків в область.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

З 8 березня і до кінця посиленого карантину продаж квитків припинять. Будуть також обмеження на посадку і висадку пасажирів, які придбали квитки на дати після 9 березня включно.

Зазначається, що до 8 березня всі поїзди курсують за розкладом.

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А для того, щоб вивезти з карантинної зони близько 2,1 тисячі осіб з квитками, "Укрзалізниця" планує призначити спеціальні рейси.

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Раніше голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков заявив, що ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. Якщо кількість хворих зростатиме такими темпами, у лікарнях скоро не залишиться місць. Також нещодавно МОЗ назвав області, де число госпіталізацій з COVID-19 зашкалює.

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