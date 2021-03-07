Українська
$ 27,76
33,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

"Укрзализныця" прекращает продажу билетов на Закарпатье из-за "красной" зоны карантина

7 марта, 18:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

До 8 марта все поезда курсируют по расписанию

Из-за введения жесткого карантина на Закарпатье, где будут действовать ограничения "красной" карантинной зоны, "Укрзализныця" прекращает продажу билетов в область.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

С 8 марта и до конца действия усиленного карантина продажу билетов приостановят. Будут также и ограничения на посадку и высадку пассажиров, которые приобрели билеты на даты после 9 марта включительно.

Отмечается, что до 8 марта все поезда курсируют по расписанию.

В тренде
Россия вооружает боевиков запрещенными в мире минами, которые ловушками разбрасывают на линии фронта

А для того, чтобы вывезти из карантинной зоны около 2,1 тысячи человек с билетами, "Укрзализныця" планирует назначить специальные рейсы.

Реклама

Ранее глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков заявил, что ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Если количество больных будет расти такими же темпами, в больницах скоро не останется мест. Также недавно Минздрав назвал области, где число госпитализаций с COVID-19 зашкаливает.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Укрзализныця Закарпатье билеты поезда
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выпили более 100 таблеток на двух: на Прикарпатье школьницы отравились жаропонижающим
Выпили более 100 таблеток на двух: на Прикарпатье школьницы отравились жаропонижающимЗапад
Во Львове вспыхнул скандал из-за песни на русском: конфликт закончился дракой (видео)
Во Львове вспыхнул скандал из-за песни на русском: конфликт закончился дракой (видео)Запад
Больных размещают в коридорах: в Ивано-Франковске переполнены COVID-больницы
Больных размещают в коридорах: в Ивано-Франковске переполнены COVID-больницыЗапад
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в миреУкраина
Медицинский коллапс: на Закарпатье требуют срочно ввести жесткий карантин
Медицинский коллапс: на Закарпатье требуют срочно ввести жесткий карантинЗапад
На Закарпатье 13-летняя девочка покончила с собой: теперь о суициде пишет ее подруга
На Закарпатье 13-летняя девочка покончила с собой: теперь о суициде пишет ее подругаЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять