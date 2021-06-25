"Упакуємо і вивеземо в рідне Закарпаття": проти мера Рівного відкрили справу за погрози ромам

На початку місяця чиновник різко висловився про ромів, це викликало скандал у Мережі

Правоохоронці почали кримінальне провадження проти мера Рівного Олександра Третяка через погрози ромам. Згідно зі статтею, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Про це повідомляє rivne.online з посиланням на пресслужбу поліції.

Через що почався скандал?

9 червня в ефірі однієї з місцевих радіостанцій Третяк заявив, що його обурює поведінка деяких ромів.

Тоді він сказав: "Усіх спакуємо в автобус і вивеземо у їхнє рідне Закарпаття" . Після цього глава міста отримав шквал негативних висловлювань від місцевих жителів і вибачився на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора (9 червня, – Ред.) на запитання журналістів щодо протиправної поведінки представників національних меншин у нашому місті відповів вельми емоційно, за що хочу попросити вибачення", – написав він.

Справа проти мера Рівного

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Як пише ЗМІ, провадження почали за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності.

Третяку загрожує покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 – 8 500 гривень) або обмеження волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Нагадаємо, раніше в будинок, де живе мер Києва Віталій Кличко, прийшли з обшуками. Операцію провели в рамках кримінального провадження за фальсифікованими нафтопродуктів.

А прессекретар мера Києва Оксана Зинов'єва уточнила в коментарі сайту "Сьогодні", що правоохоронці дзвонили в двері Кличко, в це потрапило на запис відеокамери. Однак копи говорять, що прийшли не до нього, а в квартиру двома поверхами нижче.

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