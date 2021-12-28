В больнице на Прикарпатье прогремел взрыв: есть погибшие (фото)

Два человека погибли из-за взрыва кислородного баллона в палате реанимации Косовской райбольницы, что на Прикарпатье. Взрыв произошел около 22 часов, сразу начался пожар.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Наталья Фармус.
Детали
Площадь возгорания составила 55 квадратных метров. За считанные минуты пожар потушили. На месте инцидента обнаружили тела двух погибших. Троих больных из соседней палаты эвакуировали. Все обстоятельства инцидента будут выяснять правоохранители.
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Что делать, если пожар застал вас в помещении?
- Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;
- осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;
- плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;
- присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";
- если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;
- если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.
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