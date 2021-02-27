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У лікарні в Чернівцях стався вибух, є жертви

27 лютого, 14:09

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Представники влади вже вирушили на місце НП

У міській лікарні №1 Чернівців, розташованої на перетині вулиць Героїв Майдану і Рівненської, стався вибух. Є постраждалі.

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Про це повідомляє Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької ОДА, повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомила пресслужба ДСНС в Чернівецькій області, в Чернівцях сьогодні, 27 лютого, сталася пожежа внаслідок чого загинула людина.

"По вул. Г.ероев Майдану, 226 на другому поверсі міської лікарні № 1 виникла пожежа внаслідок вибуху кисневого балона. За попередньою інформацією, одна особа загинула, одна особа травмована" , – йдеться в повідомленні.

З'ясовуються обставини події. На місце події направили СОГ ГУНП та ВП, УРП.

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Внаслідок пожежі, що виникла в палаті "коронавірусної" лікарні в Чернівцях, загинув один пацієнт медзакладу. Про це molbuk.ua повідомив перший заступник начальника управління ДСНС в Чернівецькій області Олександр Айсюк.

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За його словами, внаслідок пожежі травмовано ще двох осіб. Зокрема, одна особа травмувалася внаслідок пожежі, а ще одна – надихалася чадним газом.

"Про причини пожежі поки не можемо нічого сказати, тому що ми не знаємо, це будуть встановлювати органи дізнання", – повідомив Айсюк.

За словами чиновника, в пожежі загинув чоловік старшого віку.

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Нагадаємо, це не перша трагедія в "ковідних" лікарнях України.

Так, вночі 4 лютого в обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі під час пожежі загинули четверо осіб – молода дівчина-лікар і троє пацієнтів.

А в листопаді-2020 у Винниках Львівської області сталася "позаштатна ситуація з киснем" в обласному військовому госпіталі. При заправці балона з киснем стався вибух. Кілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, довелося терміново евакуювати в інші медзаклади.

Всі подробиці в спецтемі Вибух у лікарні Чернівців

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вибух жертви лікарні чернівці

Джерело: Сьогодні

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