Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинула лікар і троє пацієнтів

В обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі вночі 4 лютого під час пожежі загинули чотири людини.
Про це заявив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух з місця трагедії, передає "Укрінформ".
"На першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м², сталося загоряння. Під час ліквідації були врятовані 8 людей, але знайдено 4 тіла: лікар, молода дівчина 1994 року народження, і троє пацієнтів", – йдеться в повідомленні.
На першому поверсі були люди, які знаходилися на штучній вентиляції легенів. Їх виносили на руках.
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На першому поверсі, де сталася пожежа, пацієнтів не залишилося. На інших поверхах залишаються люди, їх життю нічого не загрожує. Всього в корпусі знаходилося 29 людей.
Нагадаємо, в Запорізькій області сталася нова аварія – загоряння в 2-й обласній інфекційній лікарні на Гвардійському бульварі в Запоріжжі.
Як повідомляли раніше, в жовтні минулого року в Харкові загорілася обласна клінічна лікарня.
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