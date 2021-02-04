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Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинула лікар і троє пацієнтів

4 лютого, 03:51

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

На першому поверсі були люди, які знаходилися на штучній вентиляції легенів

В обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі вночі 4 лютого під час пожежі загинули чотири людини.

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Про це заявив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух з місця трагедії, передає "Укрінформ".

"На першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м², сталося загоряння. Під час ліквідації були врятовані 8 людей, але знайдено 4 тіла: лікар, молода дівчина 1994 року народження, і троє пацієнтів", – йдеться в повідомленні.

На першому поверсі були люди, які знаходилися на штучній вентиляції легенів. Їх виносили на руках.

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На першому поверсі, де сталася пожежа, пацієнтів не залишилося. На інших поверхах залишаються люди, їх життю нічого не загрожує. Всього в корпусі знаходилося 29 людей.

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Нагадаємо, в Запорізькій області сталася нова аварія – загоряння в 2-й обласній інфекційній лікарні на Гвардійському бульварі в Запоріжжі.

Як повідомляли раніше, в жовтні минулого року в Харкові загорілася обласна клінічна лікарня.

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смерть пацієнти пожежа Запорізька область
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