У Чернівцях публічно принизили дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунки

У Чернівцях в дитячому садку "Перлинка" публічно принизили дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунки до 8 березня.
Як повідомляє Чернівецький промінь, дитину посадили окремо від інших і спеціально сфотографували, щоб показати фотографію батькові.
Чоловік опублікував фотографію в соцмережах, він обурений таким вчинком, як і батьків, так і вихователів.
"В який раз не здав гроші на "збори" комітету, в групу, і вони вирішили демонстративно принизити мою дівчинку. У нас нібито заборонені такі комітети, збір грошей і т.д", – написав батько дівчинки Ігор.
Подарунок дитині не подарували, відсторонили від інших дітей, а демонстративне фото надіслали батькові.
"Це фото – зворотній доказ. Дитина залишилилась без подарунка, і демонстративно надіслали мені фото з приниженням її гідності. Дякую, це зробить її сильнішою, а вас "педагоги" залишить без роботи", – повідомив батько дитини.
Зазначається, що винні вже отримали покарання, але комітети все ж залишаться і гроші з батьків "збиратимуть".
"Всіх винних наказали, дали догани і все таке. Але комітети як були, так і залишаться, гроші продовжать "збирати", але мою дівчинку більше ображати не будуть", – розповів Ігор.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як під час свята в школі ученицю демонстративно позбавили торта через те, що її батьки не "скинулися" грошима на солодкий стіл.
Також "Сьогодні" писали, як у Києві агресивна вчителька цькувала і принижувала дітей.
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