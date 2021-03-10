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В Черновцах публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подарки

10 марта, 11:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

По словам мужчины, виновные получили выговор

В Черновцах в детском саду "Жемчужинка" публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подарки к 8 марта.

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Как сообщает Чернівецький промінь, ребенка посадили отдельно от других и специально сфотографировали, чтобы показать фотографию отцу.

Мужчина опубликовал фотографию в соцсетях, он возмущен таким поступком, как и родителей, так и воспитателей.

"В какой раз не сдал деньги на "сборы" комитета, в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас вроде бы запрещены такие комитеты, сбор денег и т.д", – написал отец девочки Игорь.

Подарок ребенку не подарили, отстранили от других детей, а демонстративное фото прислали отцу.

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"Это фото – обратное доказательство. Ребенок остался без подарка, и демонстративно прислали мне фото с унижением ее достоинства. Спасибо, это сделает ее сильнее, а вас "педагоги" оставит без работы", – сообщил отец ребенка.

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Отмечается, что виновные уже получили наказание, но комитеты все же останутся и деньги с родителей будут "собирать".

"Всех виновных наказали, дали выговоры и все такое. Но комитеты как были, так и останутся, деньги продолжат "собирать", но мою девочку больше обижать не будут", – рассказал Игорь.

Напомним, ранее мы рассказывали, как во время праздника в школе ученицу демонстративно лишили торта из-за того, что ее родители не "сбросились" деньгами на сладкий стол.

Также "Сегодня" писали, как в Киеве агрессивная учительница травила и унижала детей.

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