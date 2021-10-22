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У Чернівецькій області на "вакциновані" закладу ставитимуть мітки

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
22 жовтня, 15:34
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Уже кілька закладів в області отримали перші позначки
Відмітки означатимуть, що в закладі безпечно / Колаж "Сьогодні"
Відмітки означатимуть, що в закладі безпечно / Колаж "Сьогодні"

У Чернівецькій області ввели позначку для тих закладів, де 100% персоналу будуть вакциновані. Це означає, що вони зможуть працювати і в "червоній зоні" карантину.

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

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Подробиці

Відмітки "Ми вакциновані від COVID-19" зможуть отримати ресторани, кафе, торгово-розважальні центри та спортивні зали. Їх будуть прикріплювати на двері, щоб люди ще з вулиці бачили, що тут 100% працівників вакциновані.

В області вже є заклади, які отримали перші позначки.

Як отримати відмітку?

Підприємці, які можуть підтвердити, що 100% колективу вакциновані і хочуть отримати відповідну наклейку, можуть:

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  • звернутися по телефону +380953238153;
  • написати на електронну пошту press.oda@ukr.net.

Статистика коронавируса на сьогоднішній день

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували 23 785 нових випадків коронавируса. Це на тисячу більше, ніж добою раніше.

Всього інфекцію підтвердили у 2 725 385 людина. За минулу добу від COVID-19 померло 614 жителів України (всього – 63 003). Вилікувати вдалося 2 361 365 інфікованих (8530 – за останню добу).

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