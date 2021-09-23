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У Чернівецькій області випав сніг – фото

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 вересня, 12:31
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Гору Томнатик покрило тонким шаром снігу – очевидці показали, як змінилася погода
Гору Томнатик засипало снігом
Гору Томнатик засипало снігом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернівецькій області в четвер, 23 вересня, різко змінилася погода. На горі Томнатик пішов сніг.

Про це йдеться у спільноті РЛС "Памір" г. Томнатик у Facebook.

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Сніг випав на горі Томнатик, яка знаходиться на хребті Томнатикул, в межах Вижницького району Чернівецької області. На вершині гори розташована покинута база радянської радіолокаційної станції "Памір".

Аномальна погода почалася в горах. Фото з соцмереж

"Подих зими: сьогодні на РЛС "Памір", – пишуть у спільноті.

Землю покрило тонким шаром снігу. Фото з соцмереж

У майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

  • Останніми роками погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й у теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед з діяльністю людини.
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