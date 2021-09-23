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В Черновицкой области выпал снег – фото

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 сентября, 12:31
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Гору Томнатик покрыло тонким слоем снега – очевидцы показали, как изменилась погода
Гору Томнатик засыпало снегом
Гору Томнатик засыпало снегом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черновицкой области в четверг, 23 сентября, резко изменилась погода. На горе Томнатик пошел снег.

Об этом говорится в сообществе РЛС "Памир" г. Томнатик в Facebook.

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Снег выпал на горе Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул, в пределах Вижницкого района Черновицкой области. На вершине горы расположена заброшенная база советской радиолокационной станции "Памир".

Аномальная погода началась в горах. Фото из соцсетей

"Дыхание зимы: сегодня на РЛС "Памир", – пишут в сообществе.

Землю покрыло тонким слоем снега. Фото из соцсетей

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

  • В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека.
  • В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.
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