У ДТП на трасі Київ – Чоп загинув чоловік і 2-річна дівчинка, ще троє у лікарні (фото)

Під Львовом сталася ДТП. У результаті двоє людей загинули, ще троє травмовані.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Зазначається, що інцидент трапився на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Бережани Пустомитівського району. Попередньо встановлено, що водій Skoda виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з ВАЗ-2111.
Унаслідок ДТП загинув водій ВАЗ і дворічна дівчинка. Також постраждали водій Skoda і два пасажири ВАЗ, їх госпіталізували.
Водія іномарки затримали. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Якщо винним виявиться водій Skoda, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Сумській області в ДТП потрапили вантажівка і карета швидкої допомоги. У результаті госпіталізували дитину і двох дорослих.
Крім того, у Дніпрі авто вилетіло з дороги і врізалося у заправку.
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