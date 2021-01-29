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У ДТП на трасі Київ – Чоп загинув чоловік і 2-річна дівчинка, ще троє у лікарні (фото)

29 січня, 19:46

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Іномарка виїхала на зустрічну смугу руху

Під Львовом сталася ДТП. У результаті двоє людей загинули, ще троє травмовані.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що інцидент трапився на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Бережани Пустомитівського району. Попередньо встановлено, що водій Skoda виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з ВАЗ-2111.

Унаслідок ДТП загинув водій ВАЗ і дворічна дівчинка. Також постраждали водій Skoda і два пасажири ВАЗ, їх госпіталізували.

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Водія іномарки затримали. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Якщо винним виявиться водій Skoda, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сумській області в ДТП потрапили вантажівка і карета швидкої допомоги. У результаті госпіталізували дитину і двох дорослих.

Крім того, у Дніпрі авто вилетіло з дороги і врізалося у заправку.

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ДТП загиблі траса Київ - Чоп Львівська область
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