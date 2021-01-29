Під Сумами "швидка" зіткнулася з фурою: двоє дорослих і дитина в лікарні

У Сумській області на Роменській трасі і ДТП потрапили вантажівка і карета швидкої допомоги. У результаті госпіталізували дитину і двох дорослих.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Сумської області, пише "Суспільне".

Водій вантажівки розповів, що в машині лопнуло колесо. Через це він не впорався з керуванням і зіткнувся з фурою. У вантажівці, крім водія, нікого не було.

/ Фото: Суспільне

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Дитину і двох жінок, які перебували в медичному авто, госпіталізували в лікарню.

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За словами директора Недригайлівської лікарні Ігоря Пономаренко, їх авто з водієм прямувало до Сум, щоб забрати пацієнта з обласної клінічної лікарні в їхній заклад.

"Водій відчуває себе нормально, не потребував медичної допомоги. Зараз він на місці аварії", – сказав він.

Нагадаємо, у Миколаєві водій збив патрульну і намагався втекти.

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Крім того, у ДТП з мікроавтобусом на Львівщині загинули двоє людей , ще четверо травмовано.

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