Під Сумами "швидка" зіткнулася з фурою: двоє дорослих і дитина в лікарні

У Сумській області на Роменській трасі і ДТП потрапили вантажівка і карета швидкої допомоги. У результаті госпіталізували дитину і двох дорослих.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Сумської області, пише "Суспільне".
Водій вантажівки розповів, що в машині лопнуло колесо. Через це він не впорався з керуванням і зіткнувся з фурою. У вантажівці, крім водія, нікого не було.
Дитину і двох жінок, які перебували в медичному авто, госпіталізували в лікарню.
За словами директора Недригайлівської лікарні Ігоря Пономаренко, їх авто з водієм прямувало до Сум, щоб забрати пацієнта з обласної клінічної лікарні в їхній заклад.
"Водій відчуває себе нормально, не потребував медичної допомоги. Зараз він на місці аварії", – сказав він.
Нагадаємо, у Миколаєві водій збив патрульну і намагався втекти.
Крім того, у ДТП з мікроавтобусом на Львівщині загинули двоє людей , ще четверо травмовано.
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