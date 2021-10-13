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В Івано-Франківську парочка зайнялася сексом під час онлайн-лекції (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
13 жовтня, 12:37
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Закохані забули вимкнути камеру, коли почали займатися любов'ю
Першокурсниця з хлопцем зайнялися коханням під час онлайн-лекції / Колаж "Сьогодн"
Першокурсниця з хлопцем зайнялися коханням під час онлайн-лекції / Колаж "Сьогодн"

В Івано-Франківську парочка студентів вирішила зайнятися сексомпрямо під час онлайн-лекції. Про камеру вони забули.

Про це пише сайт Ратуша.

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Деталі

Онлайн-лекція проходила у дівчини з першого курсу. Але парочка зовсім забула вимкнути камеру в чаті з лектором. Там на них увагу не звертали.

Коментарі

Відео одразу ж з'явилося в соціальних мережах і набрало чимало коментарів.

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"Мабуть, біологію вона вивчає виключно на практиці. У ролі вчителя – сусід по гуртожитку", – пишуть коментатори.

Схожі випадки

У Києві чоловік з жінкою займалися любов'ю прямо посеред парку. Крім того, вони розпивали спиртні напої в громадському місці.

"Повз проходили люди, не оцінили і звернулися до Муніципальної охорони. Ситуацію врегулювали" , – пишуть на Facebook-сторінці Муніципальної охорони.

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