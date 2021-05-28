В Івано-Франківську в смітнику знайшли немовля: за його життя борються медики

В Івано-Франківську перехожі побачили в смітнику новонароджену дитину. Зараз за життя немовля борються медики.
Про це повідомляє "Галка".
Немовля знайшли сьогодні, 28 травня близько 18:00 на вулиці Сухомлинського. Новонароджений хлопчик був ще з пуповиною, він лежав в одязі і загорнутий у пакет.
Попередньо, у малюка переохолодження. Його забрали в обласну дитячу клінічну лікарню. Цей інцидент підтвердили ЗМІ в поліції.
Поки правоохоронці шукають матір дитини.
Нагадаємо, раніше в Тернопільській області жінка викинула немовля на смітник.
Крім того, у Дніпропетровській області біля залізниці знайшли немовля. Дитина була на землі в поліетиленовому пакеті і брудних пелюшках.