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В Івано-Франківську в смітнику знайшли немовля: за його життя борються медики

28 травня, 19:32

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Перехожі знайшли в сміттєвому баку новонароджену дитину, загорнуту в пакет – поліція шукає породіллю

В Івано-Франківську перехожі побачили в смітнику новонароджену дитину. Зараз за життя немовля борються медики.

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Про це повідомляє "Галка".

Немовля знайшли сьогодні, 28 травня близько 18:00 на вулиці Сухомлинського. Новонароджений хлопчик був ще з пуповиною, він лежав в одязі і загорнутий у пакет.

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Попередньо, у малюка переохолодження. Його забрали в обласну дитячу клінічну лікарню. Цей інцидент підтвердили ЗМІ в поліції.

Поки правоохоронці шукають матір дитини.

Нагадаємо, раніше в Тернопільській області жінка викинула немовля на смітник.

Крім того, у Дніпропетровській області біля залізниці знайшли немовля. Дитина була на землі в поліетиленовому пакеті і брудних пелюшках.

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