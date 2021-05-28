В Івано-Франківську в смітнику знайшли немовля: за його життя борються медики

В Івано-Франківську перехожі побачили в смітнику новонароджену дитину. Зараз за життя немовля борються медики.

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Про це повідомляє "Галка".

Немовля знайшли сьогодні, 28 травня близько 18:00 на вулиці Сухомлинського. Новонароджений хлопчик був ще з пуповиною, він лежав в одязі і загорнутий у пакет.

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Попередньо, у малюка переохолодження. Його забрали в обласну дитячу клінічну лікарню. Цей інцидент підтвердили ЗМІ в поліції.

Поки правоохоронці шукають матір дитини.

Нагадаємо, раніше в Тернопільській області жінка викинула немовля на смітник.

Крім того, у Дніпропетровській області біля залізниці знайшли немовля. Дитина була на землі в поліетиленовому пакеті і брудних пелюшках.