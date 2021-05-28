В Ивано-Франковске в мусорнике нашли младенца: за его жизнь борются медики

В Ивано-Франковске прохожие увидели в помойке новорожденного ребенка. Сейчас за жизнь младенца борются медики.

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Об этом сообщает "Галка".

Младенца нашли сегодня, 28 мая около 18:00 на улице Сухомлинского. Новорожденный мальчик был еще с пуповиной, он лежал в одежде и завернут в пакет.

Фото: Галка

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Предварительно, у малыша переохлаждения. Его забрали в областную детскую клиническую больницу. Этот инцидент подтвердили СМИ в полиции.

Пока правоохранители ищут мать ребенка.

Напомним, ранее в Тернопольской области женщина выбросила младенца на свалку.

Кроме того, в Днепропетровской области возле железной дороги нашли младенца.Ребенок был на земле в полиэтиленовом пакете и грязных пеленках.