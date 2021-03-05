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В Івано-Франківській області обезголовили Шевченко

5 березня, 14:34

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Правоохоронців попросили знайти вандалів

У селі Підпечери Івано-Франківської області вандали поглумилися над пам'ятником Тарасу Шевченку, позбавивши його голови.

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Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook.

"Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса Шевченка! Очевидно, вандали "приурочили" свої дії до дня народження нашого Кобзаря", – написав він.

Марцінків вже звернувся до правоохоронних органів з вимогами знайти злочинців.

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Раніше ми повідомляли, що у Львові пам'ятник Бандері облили фарбою. Акт вандалізму був здійснений в ніч з 4 на 5 лютого.

Також нагадаємо, вандали облили фарбою пам'ятник героям АТО в Києві, розташований в парковій зоні на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Берестейська".

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пам'ятник вандали Тарас Шевченко Івано-Франківська область
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