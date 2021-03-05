В Івано-Франківській області обезголовили Шевченко

У селі Підпечери Івано-Франківської області вандали поглумилися над пам'ятником Тарасу Шевченку, позбавивши його голови.
Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook.
"Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса Шевченка! Очевидно, вандали "приурочили" свої дії до дня народження нашого Кобзаря", – написав він.
Марцінків вже звернувся до правоохоронних органів з вимогами знайти злочинців.
Раніше ми повідомляли, що у Львові пам'ятник Бандері облили фарбою. Акт вандалізму був здійснений в ніч з 4 на 5 лютого.
Також нагадаємо, вандали облили фарбою пам'ятник героям АТО в Києві, розташований в парковій зоні на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Берестейська".
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