В Івано-Франківській області обезголовили Шевченко

У селі Підпечери Івано-Франківської області вандали поглумилися над пам'ятником Тарасу Шевченку, позбавивши його голови.

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Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook.

"Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса Шевченка! Очевидно, вандали "приурочили" свої дії до дня народження нашого Кобзаря", – написав він.

Марцінків вже звернувся до правоохоронних органів з вимогами знайти злочинців.

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Раніше ми повідомляли, що у Львові пам'ятник Бандері облили фарбою. Акт вандалізму був здійснений в ніч з 4 на 5 лютого.

Також нагадаємо, вандали облили фарбою пам'ятник героям АТО в Києві, розташований в парковій зоні на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Берестейська".

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