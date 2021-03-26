В Івано-Франківській області пом'якшують карантин: що дозволять

В Івано-Франківській області покращилася ситуація з коронавірусом, але місто ще тиждень буде знаходиться в червоній зоні.

Реклама

Про це мер міста Руслан Марцінків заявив в своєму відеозверненні.

"Сьогодні ввечері повинна бути обласна комісія. Однак, ми прийняли внутрішнє рішення, щоб з понеділка поетапно відкривати дитячі садки і початкові класи", – зазначив він.

За його словами за останні дні фіксувалося менше летальних випадків. Він зазначимо, що на даному етапі радяться з батьківською громадськістю: чи хочуть вони, щоб відкривалися ті чи інші заклади.

В тренді Помер останній великий письменник-одесит Юхим Ярошевський

Відзначимо, що в Івано-Франківській області ввели жорсткі карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Регіон знаходиться в "червоній" зоні карантину.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама