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В Івано-Франківській області пом'якшують карантин: що дозволять

26 березня, 16:36

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Влада прийняла внутрішнє рішення

В Івано-Франківській області покращилася ситуація з коронавірусом, але місто ще тиждень буде знаходиться в червоній зоні.

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Про це мер міста Руслан Марцінків заявив в своєму відеозверненні.

"Сьогодні ввечері повинна бути обласна комісія. Однак, ми прийняли внутрішнє рішення, щоб з понеділка поетапно відкривати дитячі садки і початкові класи", – зазначив він.

За його словами за останні дні фіксувалося менше летальних випадків. Він зазначимо, що на даному етапі радяться з батьківською громадськістю: чи хочуть вони, щоб відкривалися ті чи інші заклади.

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Відзначимо, що в Івано-Франківській області ввели жорсткі карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Регіон знаходиться в "червоній" зоні карантину.

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Раніше ми повідомляли, що більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Івано-Франківськ коронавірус COVID-19 червона зона
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