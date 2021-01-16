У Карпатах знайшли заблукалого туриста (фото)

Наразі його життю нічого не загрожує

Увечері 15 січня в горах Закарпаття знайшли заблукалих чоловіка.

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Про це повідомили в ДСНС.

"О 21:00 15 січня до Служби порятунку надійшла інформація про те, що туристами-волонтерами, які також допомагали у пошуках, заблукалого туриста-львів'янина знайдено в районі полонини Струнга", – йдеться в повідомленні.

Наразі його життю нічого не загрожує, він знаходиться в безпечному місці.

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Раніше ми повідомляли, що в Карпатах зупинився підйомник, на допомогу прийшли рятувальники. Температура повітря на горі – мінус 2 градуси. На порятунок людей пішло трохи більше півгодини.

Також нагадаємо, в Карпатах врятували іноземного туриста, який заблукав при підйомі на найвищу точку країни – гору Говерлу.

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