У Карпатах попередили про загрозу сходження лавин: де буде небезпечно

Синоптики радять утриматися від походів на високогір'я

На високогір'ї Карпат попередили про небезпеку. Фото: колаж "Сьогодні"

На високогір'ї Карпат 3 та 4 грудня попередили про значну сніголавинну небезпеку.

Про це повідомили у сніголавинній ситуації в українських Карпатах.

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Очікується небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву очікується:

3-4 грудня – на високогір'ї Івано-Франківської, у східній частині Закарпатської областей

Крім того, можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих середніх та великих лавин.

Так, радять утриматися від походів на високогір'я.

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Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується:

3-4 грудня – на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області

5 грудня – на високогір'ї Івано-Франківської області

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

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За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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