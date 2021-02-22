У Карпатах тривають пошуки заблукалого туриста (відео)

У Карпатах рятувальники не припиняють пошуки чоловіка з Києва, який у ніч на 14 лютого втратив орієнтир, катаючись на лижах у Свалявському районі на схилі гори Гемба з товаришем. У неділю була проведена повітряна розвідка місцевості.

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Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Для проведення чергової розвідки в повітря піднімали вертоліт Н-225 "Супер пума".

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З моменту повідомлення про зникнення, протягом 9 діб, пошуково-рятувальні групи вже обстежили схили, підніжжя і хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба. Зараз ця місцевість також обстежується на предмет сходження лавин або падіння снігових карнизів.

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Нагадаємо, двоє чоловіків втратили орієнтир у ніч на 14 лютогопід час катання на лижах поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба. Одного з них виявили в перший день пошуків.

Раніше в Карпатах врятували іноземного туриста, який заблукав при підйомі на найвищу точку країни – гору Говерлу.

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