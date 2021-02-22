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В Карпатах продолжаются поиски заблудившегося туриста (видео)

22 февраля, 00:32

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мужчина пропал еще 14 февраля

В Карпатах спасатели не прекращают поиски мужчины из Киева, который в ночь на 14 февраля потерял ориентир, катаясь на лыжах в Свалявском районе на склоне горы Гемба с товарищем. В воскресенье была проведена воздушная разведка местности.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Для проведения очередной разведки в воздух поднимали вертолет Н-225 "Супер пума".

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С момента сообщения об исчезновении, в течение 9 суток, поисково-спасательные группы уже обследовали склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба. Сейчас эта местность также обследуется на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.

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Напомним, двое мужчин потеряли ориентир в ночь на 14 февраля во время катания на лыжах вблизи с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба. Одного из них обнаружили в первый день поисков.

Ранее в Карпатах спасли иностранного туриста, заблудившегося при подъеме на самую высокую точку страны – гору Говерлу.

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