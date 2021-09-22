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У Карпатах випав перший сніг (фото)

22 вересня, 10:14
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Зараз температура впала до мінус 4
На горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Колаж "Сьогодні"
На горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Колаж "Сьогодні"

Перший сніг випав у Карпатах. Сталося це сьогодні, 22 вересня.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

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" На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість, падає сніг.
Вітер Північно-Західний 3-4 метра на секунду ", – написано в повідомленні.

Температура -4 ° С.

На горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Фото: Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
На горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Фото: Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

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Також сніг випав на високогірному гірськолижному курорті Драгобрат.

На високогірному гірськолижному курорті Драгорбрат випав сніг. Фото "Сьогодні".
На високогірному гірськолижному курорті Драгорбрат випав сніг. Фото "Сьогодні".

Синоптики обіцяють дощі і похолодання

Сьогодні, 22 вересня, опади прогнозуються практично у всіх областях країни до яких додасться і сильний вітер. Сухо сьогодні буде тільки в Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях, в інших регіонах – невеликий дощ. В середньому температура повітря буде коливатися від 7 до 12 градусів, найтепліше буде на півдні – 12-14 градусів. У столиці цього дня прогнозують 7-9 градусів тепла.

Коли чекати снігу по всій Україні?

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Раніше в Україні перехід до зими був плавним, але зараз сезони сильно змістилися. Незважаючи на те, що жовтень може бути дуже холодним, в листопаді і грудні може бути плюсова температура, розповідає завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

"Жовтень в Україні почав мати процеси предзімья: в ньому може бути навіть холодніше, ніж потім в листопаді і грудні. В останні роки це проглядається", – сказала метеоролог.

За її словами, в цьому році, якщо друга половина жовтня ознаменується негативними температурами, українців чекає сніг з дощем і може утворитися сніговий покрив.

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