У Карпатах випав перший сніг (фото)

Перший сніг випав у Карпатах. Сталося це сьогодні, 22 вересня.
Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.
" На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість, падає сніг.
Вітер Північно-Західний 3-4 метра на секунду ", – написано в повідомленні.
Температура -4 ° С.
Також сніг випав на високогірному гірськолижному курорті Драгобрат.
Синоптики обіцяють дощі і похолодання
Сьогодні, 22 вересня, опади прогнозуються практично у всіх областях країни до яких додасться і сильний вітер. Сухо сьогодні буде тільки в Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях, в інших регіонах – невеликий дощ. В середньому температура повітря буде коливатися від 7 до 12 градусів, найтепліше буде на півдні – 12-14 градусів. У столиці цього дня прогнозують 7-9 градусів тепла.
Коли чекати снігу по всій Україні?
Раніше в Україні перехід до зими був плавним, але зараз сезони сильно змістилися. Незважаючи на те, що жовтень може бути дуже холодним, в листопаді і грудні може бути плюсова температура, розповідає завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.
"Жовтень в Україні почав мати процеси предзімья: в ньому може бути навіть холодніше, ніж потім в листопаді і грудні. В останні роки це проглядається", – сказала метеоролог.
За її словами, в цьому році, якщо друга половина жовтня ознаменується негативними температурами, українців чекає сніг з дощем і може утворитися сніговий покрив.
Раніше ми писали:
- Вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. При найбільш ймовірне України очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років .
- Нещодавно сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ , а в Миколаївській області шквальний вітер зривав дахи з будинків.