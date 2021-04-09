У Луцьку чоловік розбив дев'ять авто, а на одному з них ще і заснув (фото)

Це відбулось на платному паркінгу, що охороняється

Вночі, 9 квітня, у Луцьку чоловік на підземного паркінгу пошкодив дев'ять автомобілів, а потім заснув на одному з них.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Примітно, що підземний паркінг платний, він охороняється. Та це не завадило нетверезому чоловіку потрощити автівки. Одній з машин нетверезий чоловік розбив лобове скло, а на інших – зламав дзеркала, ручки на дверцятах.

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"До сьогоднішнього дня не боялися, а зараз трохи будемо думати, що робити далі. Швидше за все, зробив хтось, хто орендує або купив тут паркомісце", – розповідала Ольга Бузюк, яка також залишає машину на цій парковці..

За її словами, чоловіка вже затримали, правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудового розслідування.

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Зазначимо, що охоронці житлового комплексу відмовилися коментувати ситуацію.

Раніше ми повідомляли, що у столиці заради розваги чоловік справив нужду прямо на поліцейський автомобіль, а другий – знімав цей процес, після чого виклали відео в соцмережі. Хуліганство не залишилося непоміченим – правоохоронці їх вже затримали.

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