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В Луцке мужчина разбил девять авто, а на одном из них еще и уснул (фото)

9 апреля, 21:06

Виктория Барановская Виктория Барановская

Это произошло на платном паркинге, что охраняется

Ночью 9 апреля в Луцке мужчина на подземном паркинге повредил девять автомобилей, а затем уснул на одном из них.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Примечательно, что подземный паркинг платный, он охраняется. Но это не помешало нетрезвому мужчине разбить автомобили. Одной из машин нетрезвый мужчина разбил лобовое стекло, а на других – сломал зеркала, ручки на дверцах.

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"До сегодняшнего дня не боялись, а в данный момент немного будем думать, что делать дальше. Скорее всего, сделал кто-то, кто арендует или купил здесь паркоместо", – рассказывала Ольга Бузюк, которая также оставляет машину на этой парковке ..

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По ее словам, мужчину уже задержали правоохранители решают вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебного расследования.

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Отметим, что охранники жилого комплекса отказались комментировать ситуацию.

Ранее мы сообщали, что в столице ради развлечения человек справил нужду прямо на полицейский автомобиль, а второй – снимал данный процесс, после чего выложили видео в соцсети. Хулиганство не осталось незамеченным – правоохранители их уже задержали.

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парковка Луцк пьяные сломал автомобили
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