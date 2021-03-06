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У Луцьку школярі танцювали на могилах і фотографувалися з портретами (відео)

6 березня, 23:21

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Тепер підлітки "каються"

У Луцьку (Волинська область) учні однієї зі шкіл зняли на кладовищі відео, як танцюють на могилах і фотографуються з портретами померлих людей зі свіжих поховань.

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Відповідне відео було опубліковане в одному з місцевих телеграм-каналів, передає "Таблоїд Волині".

"Були такі персони, які танцювали на могилах і фотографувалися з портретом мертвоъ людини" , – йдеться в анонсі до відео.

Втім, підлітки вже встигли записати наступні відео – цього разу з вибаченнями.

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"Я приношу свої вибачення за те, що фотографувався з чужим для мене портретом. Зараз стою біля могили цієї померлої людини, і каюсь у своїх вчинках", – каже один із підлітків.

Не відомо, чи вирішили підлітки вибачитися за блюзнірство за власною ініціативою, чи їм хтось "порадив".

Нагадаємо, під час січневого локдауну школярі влаштували на одному з кладовищ Білоцерківського району нічну гулянку з музикою і відеозйомкою.

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танці кладовище вандалізм Луцьк волинська область наруга
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