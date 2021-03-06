В Луцке школьники танцевали на могилах и фотографировались с портретами (видео)

В Луцке (Волынская область) ученики одной из школ сняли на кладбище видео, как танцуют на могилах и фотографируются с портретами умерших людей со свежих захоронений.

Реклама

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных телеграмм-каналов, передает "Таблоид Волыни".

"Были такие персоны, которые танцевали на могилах и фотографировались с портретом мертвого человека", – говорится в анонсе к видео.

Впрочем, подростки уже успели записать следующие видео – в этот раз с извинениями.

Реклама

В тренде Россия вооружает боевиков запрещенными в мире минами, которые ловушками разбрасывают на линии фронта

"Я приношу свои извинения за то, что фотографировался с чужим для меня портретом. Сейчас стою у могилы этой умершего человека и раскаиваюсь в своих поступках ", – говорит один из подростков.

Не известно, решили ли подростки извиниться за кощунство по собственной инициативе или им кто-то "посоветовал".

Напомним, во время январского локдауна школьники устроили на одном из кладбищ Белоцерковского района ночную гулянку с музыкой и видеосъемкой.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама