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В Луцке школьники танцевали на могилах и фотографировались с портретами (видео)

6 марта, 23:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Теперь подростки "каются"

В Луцке (Волынская область) ученики одной из школ сняли на кладбище видео, как танцуют на могилах и фотографируются с портретами умерших людей со свежих захоронений.

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Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных телеграмм-каналов, передает "Таблоид Волыни".

"Были такие персоны, которые танцевали на могилах и фотографировались с портретом мертвого человека", – говорится в анонсе к видео.

Впрочем, подростки уже успели записать следующие видео – в этот раз с извинениями.

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"Я приношу свои извинения за то, что фотографировался с чужим для меня портретом. Сейчас стою у могилы этой умершего человека и раскаиваюсь в своих поступках ", – говорит один из подростков.

Не известно, решили ли подростки извиниться за кощунство по собственной инициативе или им кто-то "посоветовал".

Напомним, во время январского локдауна школьники устроили на одном из кладбищ Белоцерковского района ночную гулянку с музыкой и видеосъемкой.

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танцы кладбище вандализм Луцк волынская область надругательство
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