У Луцьку вандали перевернули біотуалет із людиною всередині – відео

У Луцьку біля драматургічного театру хулігани перевернули біотуалет, всередині якого була людина.
Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Perepichka News.
На записі видно, як молоді люди поставили на бік кабінку. Після цього з перекинутої молодими людьми кабінки хтось вийшов.
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Покарання за вандалізм
Вандалізм, тобто осквернення, пошкодження або руйнування будівель та інших споруд, в тому числі пам'яток, які не включені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єктів єдиної транспортної системи, їх складових частин та іншого майна в громадських місцях, карається так:
- штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- або громадськими роботами на строк від 150 до 300 годин;
- або виправними роботами на строк до двох років;
- або обмеженням волі на строк до трьох років;
- або позбавленням волі на той самий строк.
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