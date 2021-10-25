В Луцке вандалы перевернули биотуалет с человеком внутри – видео

В Луцке возле драматургического театра хулиганы перевернули биотуалет, внутри которого был человек.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Perepichka News.
На записи видно, как парни поставили на бок кабинку. После этого из опрокинутой молодыми людьми кабинки кто-то вышел.
Далее по теме
Наказание за вандализм
Вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий и других сооружений, в том числе памятников, которые не включены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также объектов единой транспортной системы, их составных частей и другого имущества в общественных местах, наказывается так:
- штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- или общественными работами на срок от 150 до 300 часов;
- или исправительными работами на срок до двух лет;
- или ограничением свободы на срок до трех лет;
- или лишением свободы на тот же срок.
Читайте также:
- В Киеве задержали мужчину, который разбил стекло на пешеходно-велосипедном мосту (фото)
- Оторвали руку с саблей. В центре Киева вандалы поглумились над популярной скульптурой (фото)
- Вы вообще в своем уме? В Кривом Роге вандалы осквернили братскую могилу (фото)
- В Киеве разбили могилу выдающегося ученого и правоведа. Что грозит вандалам
- Они могли спасти кому-то жизнь. Вандалы повредили дефибрилляторы в киевском метрополитене (фото)