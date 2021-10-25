В Луцке вандалы перевернули биотуалет с человеком внутри – видео

На Волыни очевидцы сняли на видео, как нарушители ночью перевернули биотуалет на улице

В Луцке вандалы перевернули биотуалет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луцке возле драматургического театра хулиганы перевернули биотуалет, внутри которого был человек.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Perepichka News.

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На записи видно, как парни поставили на бок кабинку. После этого из опрокинутой молодыми людьми кабинки кто-то вышел.

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Наказание за вандализм

Вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий и других сооружений, в том числе памятников, которые не включены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также объектов единой транспортной системы, их составных частей и другого имущества в общественных местах, наказывается так: