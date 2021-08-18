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У Рівненській області місто повністю відмовилося від маршруток. Що з цього вийшло – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 серпня, 15:06
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У Костопілі їздять шість автобусів, марштрутники не витримали конкуренції і відмовилися виходити в рейси
У Костополі тепер курсує лише громадський транспорт. Колаж "Сьогодні"
У Костополі тепер курсує лише громадський транспорт. Колаж "Сьогодні"

У Костополі Рівненської області провели транспортний експеримент – почали відроджувати муніципальний транспорт і повністю відмовилися від маршруток.

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"Сьогодні" дізнавалися, що з цього вийшло.

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Нові автобуси вже місяць курсують по місту. Пасажири їх бачать здалеку – усі білого кольору і з чіткими електронними номерами маршруту.

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6 машин райцентр взяв у кредит. Муніципальний транспорт буде коштувати місту 27 млн гривень. Таку суму в мерії відразу не змогли б виділити, тому оформили автобуси в розстрочку.

"Прораховано програму на 4 роки. Вона не б'є по бюджету. Ми її розпланували, до кінця року буде виплачено близько 7 млн", – сказав заступник мера Леонід Безбах.

У результаті приватні маршрутки не витримали конкуренції і відмовилися виходити в рейс. Навіть при тому, що вартість проїзду не піднімали – 5 гривень з пасажира. Містяни просто почали вибирати більш комфортні умови проїзду.

"Є пільгове місце, як пенсіонерці, мені 74 роки. Ніхто не виганяє, бо як була маршрутка: написано – двоє людей. Одного пропустить, а другого кричить: давай гроші", сказала місцева мешканка.

Далі в планах мерії – відремонтувати дороги на маршрутах, впорядкувати зупинки і ввести електронний квиток. Але через це проїзд може подорожчати до 7 гривень.

Е-квиток в Україні

В Україні масово відмовляються від готівкового розрахунку за паперові квитки і переходять на електронний квиток.

Е-квиток – єдиний квиток для всіх видів громадського транспорту на основі безконтактної електронної пластикової карти. Його придумали, щоб спростити і зробити більш прозорою оплату за проїзд в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах, трамваях і метро.

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Законодавча база для таких нововведень у країні вже є, однак кожне місто буде самостійно вирішувати, чи потрібно їм це. Бажання впроваджувати у себе реформу вже задекларували 17 українських міст.

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  • у Києві в наземному міському транспорті вже не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд у тролейбусах, трамваях і автобусах.
  • проїзд у столичному транспорті подорожчає до кінця літа.
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