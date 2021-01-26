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У Рівненській області через сніг утворився затор на трасі (фото, відео)

26 січня, 13:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Рятувальники звільнили зі снігової пастки 15 вантажних автомобілів

Через ускладнення погодних умов на ділянці міжнародної траси Київ – Чоп (біля села Вересневе Рівненського району) утворився затор з кількох сотень вантажних автомобілів.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, на місце оперативно виїхали чергові відділення рятувальників на важкій інженерній техніці.

Відео: Сьогодні

За допомогою тягачів співробітники ДСНС звільнили зі снігової пастки 15 вантажних автомобілів, розблокувавши рух по трасі. Зараз рух відновлено.

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Ситуація знаходиться під контролем. Рятувальники в цілодобовому режимі моніторять ситуацію на шляхах області. До надання допомоги було залучено три одиниці важкої інженерної техніки та шістнадцять чоловік особового складу рятувальників.

Раніше ми повідомляли, що влітку на трасах півдня України вишикувалися кілометрові затори.

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Нагадаємо, раніше подібна ситуація склалася на в'їзді в Одеську область в кінці червня – тривалі вихідні на День Конституції багато українців вирішили провести біля моря, проте на мосту через лиман в ці дні велися ремонтні роботи.

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рятувальники затор снігопад траса ДСНС Рівненська область
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