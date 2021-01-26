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В Ровенской области из-за снега образовалась пробка на трассе (фото, видео)

26 января, 13:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели освободили из снежной ловушки 15 грузовых автомобилей

Из-за осложнения погодных условий на участке международной трассы Киев – Чоп (возле села Вересневое Ровенского района) образовалась пробка из нескольких сотен грузовых автомобилей.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, на место оперативно выехали дежурные отделения спасателей на тяжелой инженерной технике.

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С помощью тягачей сотрудники ГСЧС освободили из снежной ловушки 15 грузовых автомобилей, разблокировав движение по трассе. Сейчас движение восстановлено.

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Ситуация находится под контролем. Спасатели в круглосуточном режиме мониторят ситуацию на дорогах области. К оказанию помощи были привлечены три единицы тяжелой инженерной техники и 16 человек личного состава спасателей.

Ранее мы сообщали, что летом на трассах юга Украины выстроились километровые пробки.

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Напомним, ранее подобная ситуация сложилась на въезде в Одесскую область в конце июня – длительные выходные на День Конституции многие украинцы решили провести у моря, однако на мосту через лиман в эти дни велись ремонтные работы.

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спасатели пробка снегопад трасса ГСЧС Ровенская область
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