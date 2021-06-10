У Рівному чоловік випав з вікна 7-го поверху на автомобіль швидкої. Що сталося

Чоловік спочатку впав на дашок під’їзду, а потім на машину медиків – він також зачепив і водія – подробиці

У Рівному чоловік випав з вікна 7-го поверху на автомобіль екстреної медичної допомоги. Правоохоронці почали розслідування.

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Про це повідомляє пресслужба Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги в Facebook.



Інцидент стався ввечері 9 червня. Після 20-ї години до одного з будинків на виклик приїхала бригада екстреної медичної допомоги. Її викликали, щоб допомогти жінці, яку, за попередньою інформацією, під час сварки побив брат.



Поки медики оглядали потерпілу, з сусідньої квартири на 7-му поверсі випав її брат 1991 року народження.

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"Спершу чоловік впав на дашок під’їзду, на карету "швидкої", а тоді на водія "швидкої". На виклик прибула ще одна бригада "швидкої". Медики терміново розпочали реанімаційні заходи та помістили пацієнта в карету швидкої допомоги. Проте врятувати життя чоловіку не вдалося. Медики діагностували смерть", – йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що жінка, яку нібито побив загиблий, отримала численні садна, струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму. Її госпіталізовано. Водій швидкої не травмований.

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Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях 10-річний хлопчик випав з вікна 5-го поверху.

Також нагадаємо, у Києві на вулиці Воскресенській виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Виявилося що його виштовхнули з вікна.

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