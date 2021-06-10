У Рівному чоловік випав з вікна 7-го поверху на автомобіль швидкої. Що сталося

У Рівному чоловік випав з вікна 7-го поверху на автомобіль екстреної медичної допомоги. Правоохоронці почали розслідування.
Про це повідомляє пресслужба Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги в Facebook.
Інцидент стався ввечері 9 червня. Після 20-ї години до одного з будинків на виклик приїхала бригада екстреної медичної допомоги. Її викликали, щоб допомогти жінці, яку, за попередньою інформацією, під час сварки побив брат.
Поки медики оглядали потерпілу, з сусідньої квартири на 7-му поверсі випав її брат 1991 року народження.
Читайте також: Чергова трагедія в Києві: з вікна випав чоловік (відео)
"Спершу чоловік впав на дашок під’їзду, на карету "швидкої", а тоді на водія "швидкої". На виклик прибула ще одна бригада "швидкої". Медики терміново розпочали реанімаційні заходи та помістили пацієнта в карету швидкої допомоги. Проте врятувати життя чоловіку не вдалося. Медики діагностували смерть", – йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що жінка, яку нібито побив загиблий, отримала численні садна, струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму. Її госпіталізовано. Водій швидкої не травмований.
Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях 10-річний хлопчик випав з вікна 5-го поверху.
Також нагадаємо, у Києві на вулиці Воскресенській виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Виявилося що його виштовхнули з вікна.
Крім того, останні новини в Україні та світі, дивіться в нашому випуску: