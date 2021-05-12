У Рівному на вулиці пес накинувся на маленьку дитину: дівчинку прооперували

Постраждалій усього півтора року, зараз вона в лікарні. Подробиці інциденту з'ясовують правоохоронці

/ Фото: PxHere

У Рівному собака під час прогулянки покусав півторарічну дівчинку. Постраждалу з ранами госпіталізували.

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Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги в Facebook.

Зазначається, що інцидент стався у парку "Лебединка". До медиків звернулася мати дівчинки, яка повідомила, що на дитину напав собака.

У малятка були дві рани в області носа. Медики "швидкої" надали їй першу медичну допомогу і відвезли до Рівненської обласної дитячої лікарні для подальшого огляду.

"Суспільне" пише, що зараз постраждала дівчинка перебуває у лікарні. Її вже прооперували. Тепер поліція проводить перевірку.

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Нагадаємо, у Миколаєві на місцеву жительку накинувся собака. Пес відкусив їй частину гомілки, 80-річній жінці провели операцію.

Крім того, у Києві бійцівський собака на смерть загриз чихуахуа, поки її господар пив пиво.