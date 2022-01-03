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У Рівному на смерть збили військового: винуватець виявився помічником ексдепутата

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 січня, 09:58
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За попередньою інформацією, водія-порушника звати Роман
У Рівному водій збив на смерть військового. Фото: колаж "Сьогодні"
У Рівному водій збив на смерть військового. Фото: колаж "Сьогодні"

У Рівному 2 січня п'яний водій на смерть збив 27-річного військового. За попередньою інформацією, порушник є помічником ексдепутата обласної ради.

Нові подробиці щодо смертельної ДТП – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Водій був з посвідченням помічника депутата

Як повідомляється на Facebook-сторінці регіонального сайту PitBull Рівне, у документах водія на ім'я Роман виявлено прострочене посвідчення помічника-консультанта ексдепутата (колишнього голови) Рівненської обласної ради.

"Огляд водія на стан сп'яніння показав, що 24-річний житель села Бармаки, що неподалік Рівного, керував авто нетверезим – алкометр показав 2,10 проміле алкоголю", – повідомили у поліції.

Підозрюваний водій Роман. Фото: PitBull Рівне

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Водій транспортного засобу був п'яний/Колаж: "Сьогодні"
Водій транспортного засобу був п'яний/Колаж: "Сьогодні"

Що відомо про ДТП?

У Рівному п'яний водій на смерть збив 27-річного військового. Після інциденту винуватець втік з місця аварії.

Відомо, що пішохід переходив дорогу в забороненому місці. Він потрапив під колеса автомобіля Audi, водій якого після ДТП втік. Однак його згодом відшукали правоохоронці. Під час затримання водій та пасажир Audi поводили себе агресивно. У 24-річного чоловіка, який перебував за кермом, виявили 2,10 проміле алкоголю.

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У поліції повідомили, що особу загиблого встановили. Ним виявився 27-річний військовий з міста Костопіль. Чоловік був у відпустці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Винуватець ДТП затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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