У Рівному на смерть збили військового: винуватець виявився помічником ексдепутата

У Рівному 2 січня п'яний водій на смерть збив 27-річного військового. За попередньою інформацією, порушник є помічником ексдепутата обласної ради.
Нові подробиці щодо смертельної ДТП – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Водій був з посвідченням помічника депутата
Як повідомляється на Facebook-сторінці регіонального сайту PitBull Рівне, у документах водія на ім'я Роман виявлено прострочене посвідчення помічника-консультанта ексдепутата (колишнього голови) Рівненської обласної ради.
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"Огляд водія на стан сп'яніння показав, що 24-річний житель села Бармаки, що неподалік Рівного, керував авто нетверезим – алкометр показав 2,10 проміле алкоголю", – повідомили у поліції.
Підозрюваний водій Роман. Фото: PitBull Рівне
Що відомо про ДТП?
У Рівному п'яний водій на смерть збив 27-річного військового. Після інциденту винуватець втік з місця аварії.
Відомо, що пішохід переходив дорогу в забороненому місці. Він потрапив під колеса автомобіля Audi, водій якого після ДТП втік. Однак його згодом відшукали правоохоронці. Під час затримання водій та пасажир Audi поводили себе агресивно. У 24-річного чоловіка, який перебував за кермом, виявили 2,10 проміле алкоголю.
У поліції повідомили, що особу загиблого встановили. Ним виявився 27-річний військовий з міста Костопіль. Чоловік був у відпустці.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.
Винуватець ДТП затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
Раніше ми писали:
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