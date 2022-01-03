У Рівному на смерть збили військового: винуватець виявився помічником ексдепутата

У Рівному водій збив на смерть військового. Фото: колаж "Сьогодні"

У Рівному 2 січня п'яний водій на смерть збив 27-річного військового. За попередньою інформацією, порушник є помічником ексдепутата обласної ради.

Нові подробиці щодо смертельної ДТП – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Як повідомляється на Facebook-сторінці регіонального сайту PitBull Рівне, у документах водія на ім'я Роман виявлено прострочене посвідчення помічника-консультанта ексдепутата (колишнього голови) Рівненської обласної ради.

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"Огляд водія на стан сп'яніння показав, що 24-річний житель села Бармаки, що неподалік Рівного, керував авто нетверезим – алкометр показав 2,10 проміле алкоголю", – повідомили у поліції.

Підозрюваний водій Роман. Фото: PitBull Рівне

Водій транспортного засобу був п'яний/Колаж: "Сьогодні"

У Рівному п'яний водій на смерть збив 27-річного військового. Після інциденту винуватець втік з місця аварії.

Відомо, що пішохід переходив дорогу в забороненому місці. Він потрапив під колеса автомобіля Audi, водій якого після ДТП втік. Однак його згодом відшукали правоохоронці. Під час затримання водій та пасажир Audi поводили себе агресивно. У 24-річного чоловіка, який перебував за кермом, виявили 2,10 проміле алкоголю.

У поліції повідомили, що особу загиблого встановили. Ним виявився 27-річний військовий з міста Костопіль. Чоловік був у відпустці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Винуватець ДТП затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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