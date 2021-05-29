У Рівному пропав безвісти хлопчик з синдромом Дауна

У Рівному безвісти зник 11-річний Максим Тюхтій – поліція розмістила інформацію про його пошук в фейсбуці.
Відомо, що хлопчик з синдромом Дауна перебував ву приватному будинку на самоті – в обідній час вийшов з дому в невідомому напрямку.
Максим був одягнений в червону футболку і шорти. Зростом хлопець 120 см, волосся темно-русяве, очі карі.
Всіх, хто бачив хлопчика, просять звертатися за телефонами 067-420-64-75, 096-796-02-76 або 102.
Нагадаємо, чотирирічну Аміну Вітічак знайшли в Одеській області після майже доби після її зникнення. Дуже перелякану, голодну, але, на щастя, живу її знайшли волонтери.