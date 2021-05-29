Русский
$ 27,53
33,57
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

У Рівному пропав безвісти хлопчик з синдромом Дауна

29 травня, 23:51

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Максим Тюхтій в обід пішов з двору приватного будинку і про його місцезнаходження нічого не відомо

У Рівному безвісти зник 11-річний Максим Тюхтій – поліція розмістила інформацію про його пошук в фейсбуці.

Реклама

Відомо, що хлопчик з синдромом Дауна перебував ву приватному будинку на самоті – в обідній час вийшов з дому в невідомому напрямку.

Максим був одягнений в червону футболку і шорти. Зростом хлопець 120 см, волосся темно-русяве, очі карі.

Всіх, хто бачив хлопчика, просять звертатися за телефонами 067-420-64-75, 096-796-02-76 або 102.

В тренді
У Черкасах дитина мало не випала з вікна. Мати була на інтимній "роботі" і повернулася під кайфом

Реклама

Нагадаємо, чотирирічну Аміну Вітічак знайшли в Одеській області після майже доби після її зникнення. Дуже перелякану, голодну, але, на щастя, живу її знайшли волонтери.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Напилися до нестями – в Івано-Франківську госпіталізували дітей
Напилися до нестями – в Івано-Франківську госпіталізували дітейЗахід
Трагедія з повітряною кулею в Кам'янці-Подільському. Моторошні подробиці від потерпілого
Трагедія з повітряною кулею в Кам'янці-Подільському. Моторошні подробиці від потерпілогоЗахід
У Львові школяр на вулиці намагався зґвалтувати жінку. Як його покарали
У Львові школяр на вулиці намагався зґвалтувати жінку. Як його покаралиЗахід
В Івано-Франківську в смітнику знайшли немовля: за його життя борються медики
В Івано-Франківську в смітнику знайшли немовля: за його життя борються медикиЗахід
Закохана пара роздяглася догола і гуляла по Рівному: відео
Закохана пара роздяглася догола і гуляла по Рівному: відеоЗахід
На Волині багатодітний батько наклав на себе руки. Подробиці трагедії
На Волині багатодітний батько наклав на себе руки. Подробиці трагедіїЗахід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти