У Рівному пропав безвісти хлопчик з синдромом Дауна

Максим Тюхтій в обід пішов з двору приватного будинку і про його місцезнаходження нічого не відомо

У Рівному безвісти зник 11-річний Максим Тюхтій – поліція розмістила інформацію про його пошук в фейсбуці.

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Відомо, що хлопчик з синдромом Дауна перебував ву приватному будинку на самоті – в обідній час вийшов з дому в невідомому напрямку.

Максим був одягнений в червону футболку і шорти. Зростом хлопець 120 см, волосся темно-русяве, очі карі.

Всіх, хто бачив хлопчика, просять звертатися за телефонами 067-420-64-75, 096-796-02-76 або 102.

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Нагадаємо, чотирирічну Аміну Вітічак знайшли в Одеській області після майже доби після її зникнення. Дуже перелякану, голодну, але, на щастя, живу її знайшли волонтери.