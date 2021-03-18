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У Тернополі швидка з вакциною потрапила в ДТП (відео)

18 березня, 12:42

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Постраждали троє осіб

У Тернополі карета швидкої допомоги з вакциною від коронавірусу потрапила в аварію.

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Як говориться в сюжеті "Сьогодні", автомобіль зупинився на регульованому пішохідному переході, саме в цей час в нього влетів інший легковий автомобіль. Постраждали троє пасажирів, які перебували в машині медиків.

Зазначається, що медики їхали у бік міста Бучач, везли вакцину. Ампули з препаратом під час ДТП не були пошкоджені.

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Відео: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі за порушення карантину будуть відключати воду та опалення. Комунальні служби вже отримали відповідне розпорядження.

Також нагадаємо, в Україні від коронавірусу зробили щеплення майже 82 тисячі осіб. За поточну добу зроблено на 8 щеплень менше, ніж за минулу.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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ДТП Тернопіль вакцина швидка допомога
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