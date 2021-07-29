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У Тернополі жінка народила в поїзді: дитина в реанімації

29 липня 2021 14:27

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На станції у Тернополі в потяг зайшли медики і прийняли пологи – зараз мати і дитина в лікарні

Жінка народила у поїзді

Жінка народила у поїзді / Фото: Сьогодні

У поїзді "Укрзалізниці" Київ – Ужгород народила жінка. Їй стало стало погано в дорозі посеред ночі. Зараз немовля в реанімації.

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Про це повідомляє прес-лужба "Укрзалізниці" і "Суспільне".

У поїзді жінка скаржилася на біль у животі і нудоту. Провідник заздалегідь попередила про це диспетчерів тернопільського вокзалу. Коли поїзд прибув на станцію, на місці вже чекала "швидка" з лікарями.

Пологи прийняли в купейному вагоні, після чого відвезли новоспечену маму з хлопчиком до Тернопільського перинатального центру.

Зараз немовля перебуває у відділенні реанімації, вого у важкому стані. Однак подробиці про стан дитини невідомі: мати хлопчика заборонила розголошувати інформацію.

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Нагадаємо, у Києві жінка народила хлопчика прямо в переході біля станції метро "Лісова". Породіллі допомагали співробітники підземки, поліції, а також пасажири.

Також ми писали, як в Києві у 37-річної жінки лікар приймав пологи по телефону.

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