Українська
$ 26,86
31,7
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Тернополе женщина родила в поезде: ребенок в реанимации

29 июля 2021 14:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На станции в Тернополе в поезд зашли медики и приняли роды – сейчас мать и ребенок в больнице

Женщина родила в поезде

Женщина родила в поезде / Фото: Сегодня

В поезде "Укрзализныци" Киев – Ужгород родила женщина. Ей стало стало плохо в дороге посреди ночи. Сейчас младенец в реанимации.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" и "Суспильне".

В поезде женщина жаловалась на боль в животе и тошноту. Проводник заранее предупредила об этом диспетчеров тернопольского вокзала. Когда поезд прибыл на станцию, на месте уже ждала "скорая" с врачами.

Роды приняли в купейном вагоне, после чего отвезли новоиспеченную маму с мальчиком в Тернопольский перинатальный центр.

Сейчас младенец находится в отделении реанимации, он в тяжелом состоянии. Однако подробности о состоянии ребенка неизвестны: мать мальчика запретила разглашать информацию о его состоянии.

В тренде
Неизлечимая болезнь. В харьковском зоопарке умерла 23-летняя слониха Тенди
Состояние животного быстро ухудшалось - тяжелая болезнь привела к смерти. Коллаж "Сегодня"
Реклама

Напомним, в Киеве женщина родила мальчика прямо в переходе возле станции метро "Лесная". Роженице помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры.

Также мы писали, как в Киеве у 37-летней женщины врач принимал роды по телефону.

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пробка на несколько километров. Смертельное ДТП парализовало трассу Киев – Чоп (фото)
Пробка на несколько километров. Смертельное ДТП парализовало трассу Киев – Чоп (фото)Запад
В Ивано-Франковской области самолет упал на дом: есть погибшие
В Ивано-Франковской области самолет упал на дом: есть погибшиеЗапад
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов Украины
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов УкраиныЗапад
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯ
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯУкраина
Под Ровно произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений (видео)
Под Ровно произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений (видео)Запад
На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком, локомотив сошел с рельсов: фото с места аварии
На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком, локомотив сошел с рельсов: фото с места аварииЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять