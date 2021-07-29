В Тернополе женщина родила в поезде: ребенок в реанимации

На станции в Тернополе в поезд зашли медики и приняли роды – сейчас мать и ребенок в больнице

Женщина родила в поезде / Фото: Сегодня

В поезде "Укрзализныци" Киев – Ужгород родила женщина. Ей стало стало плохо в дороге посреди ночи. Сейчас младенец в реанимации.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" и "Суспильне".

В поезде женщина жаловалась на боль в животе и тошноту. Проводник заранее предупредила об этом диспетчеров тернопольского вокзала. Когда поезд прибыл на станцию, на месте уже ждала "скорая" с врачами.

Роды приняли в купейном вагоне, после чего отвезли новоиспеченную маму с мальчиком в Тернопольский перинатальный центр.

Сейчас младенец находится в отделении реанимации, он в тяжелом состоянии. Однако подробности о состоянии ребенка неизвестны: мать мальчика запретила разглашать информацию о его состоянии.

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Напомним, в Киеве женщина родила мальчика прямо в переходе возле станции метро "Лесная". Роженице помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры.

Также мы писали, как в Киеве у 37-летней женщины врач принимал роды по телефону.

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