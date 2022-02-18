В Україні можуть зійти лавини: де буде небезпечно

У п'ятницю та суботу, 18-19 лютого, у Карпатах буде висока небезпекасходу лавин з гір. Рятувальники попереджають людей про небезпеку.
Про це повідомляє ДСНС області.
"18 лютого у горах Івано-Франківської області зберігається висока сніголавинна небезпека (4 рівень), 19 лютого у горах Івано-Франківської, 18-19 лютого на високогір'ї Закарпатської, у горах Львівської областей – значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.
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Річка може вийти з берегів
Сьогодні, 18 лютого, у Закарпатській області може піднятися рівень води на водоймах. Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річці Уж.
"18 лютого очікуємо максимальний рівень на м. Уж (м. Ужгород Закарпатської області) – 40-70 см над нулем посту (рівень води на 20 год. 17.02 18 см), початковий вихід води на заплаву міждамбового простору (рівень небезпеки жовтий)" , – попереджають рятувальники.
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