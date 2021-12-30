В Україні знайшли нові випадки "Омікрону" – який регіон у небезпеці

Після повернення до нашої країни через погане самопочуття пацієнти звернулися до лікарні

В Україні зафіксували ще випадки "Омікрону". Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 30 грудня, у Житомирі та Бердичеві зафіксували два випадки інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Захворілі повернулися з Італії.

Про це повідомили у Житомирському обласному лабораторному центрі.

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Деталі

30 грудня зафіксували 2 випадки інфікування у Житомирі та Бердичеві штамом "Омікрон".

Новий штам коронавірусу виявили у 41-річної та 62-річної жінок, які нещодавно повернулися з Італії. Зазначається, що вони не були хворі і не щеплені проти COVID-19.

Після повернення до України через погане самопочуття пацієнти звернулися до лікарні, де виявили "Омікрон".

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"Омікрон" поширюється дуже швидко

Два тижні тому "Омікрон" становив 14% від виявлених у світі штамів коронавірусу, а наприкінці минулого тижня – вже 20%.

У щотижневому звіті ВООЗ йдеться, що "Омікрон" поширюється значно швидше за попередні штами коронавірусу.

Днями в Україні було зафіксовано 5 випадків зараження штамом "Омікрон". Перший випадок було детектовано 18 грудня.

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"Омікрон" має багато мутацій

Штам "Омікрон" має багато мутацій, чим відрізняється від попередніх небезпечних штамів. Але дочірні варіанти "Омікрону" теж мають відмінності практично у всіх структурних елементах вірусу.

Загалом це "гарячі точки", тобто багато з них вже спостерігались у інших штамах та варіантах, але мають значення комбінації надбаних мутацій, які разом можуть надавати інші властивості, що потребує ретельного аналізу.

"Омікрон" викликає занепокоєння

Як відомо, "Омікрон" названо штамом, який викликає занепокоєння насамперед завдяки дуже швидкому розповсюдженню та стійкості до існуючих вакцин. Низка країн вже запровадила введення своїм громадянам 3-тої або 4-тої "бустерної" дози вакцинами, які були ефективними проти попередніх штамів. Чи здатні існуючі вакцини зупинити нову хвилю пандемії – покаже час.

Тому дуже важливими є своєчасна розробка та виробництво ефективних вакцин, специфічних проти тих збудників вірусних хвороб, що циркулюють на даний момент, або появу яких прогнозують у країні найближчим часом.

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